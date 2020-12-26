شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: ليفربول لم يحسم لقب «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، نغمة حسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي خاصة بعد تصدر الريدز لجدول المسابقة منذ انتصاره على توتنهام بهدفين لهدف.
ووفقا لموقع ديلي ميل، أكد المدرب الإسباني، أن الدوري الإنجليزي مازال في الملعب، ولن يحسم خلال الفترة الحالية، نحن كفريق المان سيتي سننافس بكل قوة على الوصول إلى الصدارة والمنافسة على لقب البريميرليج.
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