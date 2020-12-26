شكرا لقرائتكم خبر عن هل رحل أيمن يونس عن الزمالك؟ تعرف علي الحقيقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك، إن ما يتردد عن رحيله غير صحيح.
وقال يونس في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» عبر قناة الزمالك: أنهم في مهمة كبيرة ويجب أن يتم دعم ومساندة الزمالك.
وأضاف أن الزمالك يتعرض لكم من الفتن والشائعات ولا أعلم ما سبب هذه الشائعات مشيرا إلى أنه مستمر في عمله بنادي الزمالك ولن أرحل إلا بعد إنجاز المهمة.
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