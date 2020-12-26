شكرا لقرائتكم خبر عن فوز يد كفرالشيخ علي يد دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق كرة يد كفر الشيخ مواليد ٢٠٠٨ على نادى ألعاب دمنهور بنتيجه ٨/١٠ في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بنادى ألعاب دمنهور. وبذلك يتصدر فريق كفرالشيخ المجموعة التي تضم ثلاث مناطق ( وسط الدلتا- البحيرة- المنوفيه) والصعود إلى دور ١٦ من ٦٤ فريق مشارك. ويتكون الجهاز الفني للفريق من مشرف اللعبه كابتن خالد صالح وكابتن أيمن فرحات مدير فني وكابتن محمد الحداد إداري. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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