شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر كابتن نادي الزمالك، محمود عبدالرازق «شيكابالا»، تغريده على حسابه الرسمي على موقع تويتر، هنأ فيها نجله آدم بحلول عامة الأول.

وكتب «شيكا»: عيد ميلاد سعيد باللغة الإنجليزية، مرفق بها صورة له مع ولده وزوجته.