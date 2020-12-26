شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر كابتن نادي الزمالك، محمود عبدالرازق «شيكابالا»، تغريده على حسابه الرسمي على موقع تويتر، هنأ فيها نجله آدم بحلول عامة الأول.
وكتب «شيكا»: عيد ميلاد سعيد باللغة الإنجليزية، مرفق بها صورة له مع ولده وزوجته.
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