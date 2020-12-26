شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: عدم منح شارة القيادة لـ«صلاح» خطأي.. وكان على أن أعطيها لـ«أوريجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مدرب فريق ليفربول يورجين كلوب،«إن النادي لا يمكنه إجبار أي لاعب على البقاء ضد إرادته»، بحسب ما نقلت صحفية الجارديان الإنجليزية.

وقال كلوب في معرض تعقيبه عن احتماليه مغادرة اللاعب المصري محمد صلاح للفريق قائلا «إن السبب الوحيد لمغادرة ليفربول في الوقت الحالي هو الطقس. أما أسباب أخرى فقد تكون موجودة.

وفي وقت سابق عبر لاعب المصري محمد صلاح عن حزنه بعدم حصوله على شارة قيادة الريدز امام فريق ميتييلاند الدنمركي في دوري أبطال أوروبا، بعد أن حصل عليها الظهير الأيمن للفريق ترينت الكسندر أرنولد، وذلك في تصريح له لصحيفة أس الاسبانية، ولم يستبعد صلاح أن ينتقل لأحد قطبي اسبانيا ريال مدريد أو برشلونة في إشارة من الدولي المصري لعدم إرتياحه في ليفربول.

وأضاف أن ليفربول هو أحد أكبر الأندية في العالم. ويدفع أموالاً جيدة قائلا: «ربما لا ندفع أكثر في العالم ولكننا ندفع جيدًا» واضاف «لدينا ملعب رائع مع مشجعين بارزين، لدينا قاعدة جماهيرية في جميع أنحاء العالم وألواننا حمراء، وهو أجمل لون على أي حال.»

وحول مشكلة شارة القيادة في مباراة التي جمعت الريدز بفريق ميتييلاند الدنمركي في دوري أبطال أوروبا، قال كلوب إن «القاعدة هنا هي أن لدينا لجنة اللاعبين. اللجنة هي جوردان هندرسون ثم جيمس ميلنر ثم فيرجيل فان ديك ثم جيني فينالدوم» وإذا لم يتمكنوا جميعًا من اللعب، فعادة أن يكون اللاعب الأطول في النادي.

لذا رشحت «ترينت ألكسندر أرنولد» لكنه أشار إلى أن هذا كان خطأ منه حيث أنه من المفترض أن يكون القائد «ديفوك أوريجي»

وأضاف أنه تحدث مع صلاح لكن المحادثات لم تنجح كما أشار كلوب إلى أنه ليس لديه مشكلة بشأن المقابلة التي أجراها صلاح مع صحفية أس الاسبانية التي لم يستبعد فيها صلاح أن ينضم لريال مدريد أو برشلونة.