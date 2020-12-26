شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يتابع فخر الدين بن يوسف فى العزل المنزلى بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للنادى الاسماعيلى على متابعة التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الدراويش فى العزل المنزلى بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يتواصل الطبيب مع اللاعب هاتفياً لمعرفة تطورات حالته من أجل سرعة انهاؤه للبروتوكول العلاجى الذى وضعته وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا حيث يعود سريعاً للدراويش.

وأثبتت مسحة كورونا التي خضع لها التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي إصابته بفيروس كورونا ، ورفض مسئولو الإسماعيلي الإعلان بشكل رسمي عن إصابة اللاعب . وكشف مصدر مسئول بالنادي الأسماعيلي أسباب عدم إعلان إصابة فخر الدين بن يوسف بفيروس كورونا بناء على رغبة اللاعب . وقال المصدر في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”:" فخر الدين بن يوسف طلب من مسئولي الاسماعيلي عدم الاعلان بشكل رسمي عن الإصابة حفاظا علي مشاعر أسرته في تونس وخوفا من زيادة قلقهم عليه خاصة في ظل تواجده خارج البلاد وعدم قدرتهم من الاطمئنان عليه".

وفى وقت سابق كشف مصدر بالنادى الإسماعيلى لـ ”الخليج 365” أن الجهاز الطبى لفريق الكرة قرر عزل التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق فور إبلاغه للجهاز بفقدانه حاسة الشم وهى إحدى أعراض الاصابة بفيروس كورونا ، وإنتظر الدراويش وصول التقرير الطبى من اتحاد الكرة الذى يشمل نتيجة تحليل رابيد تيست الذى خضع له اللاعبين استعداداً لمواجهة البنك الأهلى للتأكد من حقيقة الإصابة.

وتقدم طلعت يوسف بإعتذار عن القيادة الفنيه للفريق الاول للنادي الاسماعيلي لظروف عائلية قاهرة، و تواجد طلعت يوسف اليوم بالاسماعيليه لبدء مهمته مع الفريق بشكل رسمي لكنه اعتذر قبل التدريب.

وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردوالذى قاد الدراويش فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.