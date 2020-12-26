شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يواجه لبنان فى الودية الثانية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما مباراة ودية ثانية مع نظيره اللبناني اليوم السبت ، ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم، وتم تحديد استاد بتروسبورت لإستضافة اللقاء فى الساعة الثانية ظهرا، وكانت المباراة الودية الأولى انتهت بفوز سيدات الفراعنة بثلاثية مقابل هدف. ووصل المنتخب اللبنانى لمطار القاهرة الاثنين الماضى فى الساعة الثامنة مساء فى بعثة قوامها 32 فردا 25 لاعبة و7 من الجهاز الفنى ويقود البعثة جورج سولاج رئيس البعثة وحجوب ديمرجان المدير الفني. جدير بالذكر أن منتخب لبنان حقق الفوز ببطولة غرب آسيا التى أقيمت بالبحرين فى يناير 2020، حيث فاز على منتخب البحرين 0/3، وفاز على منتخب فلسطين 2/4، وفاز على منتخب العراق 0/4. من ناحية أخرى، انطلقت أمس الجمعة فعاليات الموسم الجديد لدورى الكرة النسائية،بمشاركة 15 فريقا ويقام الدوري من دور اول علي ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة خمس فرق بنظام دوري من دور واحد ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة لدوري السوبر الذي يقام من دورين لتحديد الفريق البطل ثم يتم تقسم الفرق التسعة المتبقية علي مجموعتين لتحديد الفرق الثلاثة الهابطة للقسم الثاني.

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