تصريحات نارية من كلوب لصلاح بشأن أزمة شارة قيادة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على لاعبه محمد صلاح بعدما عبّر عن حزنه بعدم حصوله على شارة قيادة الفريق خلال مباراة ميتييلاند الدنماركي في إطار منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

كلوب قال في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، :"بالنسبة لي من الممكن أن يكون تحديًا لتدريب لاعبين وإدارتهم على مستوى محمد صلاح، لكن يجب أن يتمتع لاعبي كرة القدم بقدر كبير من الثقة حتى يتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم".

وتابع :"أخطأت عندما قررت ارتداء ترينت ألكسندر أرنولد شارة القيادة في مباراة ميتييلاند".

وأكمل كلوب تصريحاته :"لقد كنت قائدًا لفترة طويلة في مسيرتي، وكنت أفكر دائمًا يا لها من وظيفة لأنه لا يوجد كثير من الفوائد وهناك الكثير من العمل".

وواصل :"لم أشعر بأهمية القائد قبل المباراة، لم أدرك مدى أهمية ذلك للاعبين ولم أدرك حجم قصة ترينت حول حصوله على شارة القيادة".

وكشف كلوب :"القاعدة هنا في ليفربول أن الرباعي جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك وجيني فينالدوم هم من لهم الأحقية في الحصول على شارة القيادة، وإذا لم يتمكنوا جميعًا من اللعب يكون اللاعب عادة الأقدم في النادي هو القائد وهذا ما رأيته في أرنولد".

وأشار :"تحدث إلى صلاح حول هذا الموضوع، ثم أدركت أن الأمر لم ينجح بشكل جيد لذا شرحت ذلك، من الواضح أنه أصيب بخيبة أمل لكن لم أفعل ذلك عن قصد، وإذا ارتكبت خطأ فهذا يعني أنه لم يكن القائد ديفوك أوريجي في هذه المباراة".

وكان يورجن كلوب أوضح عن رأيه أيضًا حول مستقبل صلاح مع ليفربول، قائلاً :"لا يمكن أحد إجباره على البقاء". (طالع التفاصيل)

جاء هذا بعدما كشف صلاح عن رأيه حول مستقبله مع ليفربول حيث فتح صاحب القميص رقم 11 باب الرحيل لقطبي الكرة الإسبانية سواء كان ريال مدريد أو برشلونة.

وانتقل صلاح إلى ليفربول قادمًا من فريق العاصمة الإيطالية روما في صيف 2017 حيث قدرت الصفقة بـ40 مليون يورو إلى جانب 8 ملايين يورو دفعت كإضافات.

جدير بالذكر أن صلاح حقق مع ليفربول أربعة ألقاب حتى الآن وهم :(الدوري الإنجليزي - دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي - كأس العالم للأندية).