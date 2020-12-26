يورجن كلوب يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، علي أمكانية رحيل محمد صلاح نجم الريدز عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، في ظل التكنهات بخصوص مستقبل النجم المصري مع ليفربول.

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القصة الكاملة لرحيل محمد صلاح عن ليفربول

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع "ليفربول ايكو" : " لا أعرف لما قد يرحل، كلنا نريده هنا السبب الوحيد الذي قد يدفعه للرحيل في هذا التوقيت هو الطقس ربما".

واكمل كلوب: " ليفربول أحد أكبر الاندية في العالم،

ونح ندفع راتب جيدة قد لاتكون الأفضل مقارنة ببعض الاندية لكننا ندفع رواتب جيدة ونمتلك ملعباً مميزاً ومشجعون رائعون في جميع أنحاء العالم، نن نرتدي الالوان الحمراء وهو اللون الأجمل، لكننا لن نستطيع اجبار أحد علي البقاء معنا".

وأضاف المدير الفني لليفربول: " اذا اراد شخص مغادرة الفريق لا يمكننا منعه، انا لا افهم فقط لماذا يريد أحد الرحيل عن ليفربول"

وتابع: " عندما سئل "مو" عن امكانية رحيله، اجاب بأنه قد يحدث اذا كانت هناك اندية مهتمه به، لا يوجد لاعب في العالم لا يلعب لبرشلونة او ريال مدريد سيقول لا، كل ما قاله صلاح هو اننا سنري".

واتم كلوب تصريحاته قائلاً: " صلاح احد اللاعبين المهمين بالنسبة لي، ومسالة استمراره وتجديد تعاقده في يد النادي بنسبة 100%، الأمر يتعلق بالمنافسات بين الطرفين وما الي ذلك، لكن الأمور علي مايرام بالفعل".

وكان صلاح قد أجري حواراً مع صحيفة "آس" الاسبانية قبل ايام وترك الباب خلال تصريحاته مفتوحاً امام امكانية الرحيل عن ليفربول مستقبلاً وهو ما اثار جدلاً واسعاً.