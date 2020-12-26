قطر | الخور يفسخ عقد مدربه الفرنسي هانتز

أعلن نادي الخور المنافس في دوري نجوم قطر اليوم الجمعة فسخ عقد النمساوي فريدريك هانتز المدير الفني للفريق الأول.
وذكر الخور عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” :”تم فسخ عقد المدرب القدير فريدريك هانتز بالتراضي بين الطرفين متمنين له مستقبل ناجح.”
وجاء ذلك في أعقاب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الخور أمام الدحيل 1 / 6 يوم الثلاثاء الماضي في المرحلة العاشرة من دوري نجوم قطر.
ويحتل الخور المركز الحادي عشر قبل الأخير برصيد سبع نقاط حيث حقق انتصارًا واحدًا مقابل خمس هزائم وأربعة تعادلات.
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