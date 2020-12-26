شكرا لقرائتكم خبر عن توماس توخيل يتولي تدريب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع ماركا الإسباني عن دخول توماس توخيل، المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان، ترشيحات لتوليه منصب المدير الفني لفريق برشلونة الذي يستعد حاليا للإطاحة بالمدرب الهولندي رونالد كومان الذي لم يتمكن من تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق الكتالوني داخل الدوري الإسباني.

وأكد التقرير أن توخيل، اقترب بشدة من تولي قيادة الفريق الباريسي خاصة في ظل رغبة مجلس إدارة الفريق الكتالوني بتجديد دماء الفريق مع مدرب أخر خلفا للمدرب الهولندي الحالي.