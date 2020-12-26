شكرا لقرائتكم خبر عن رودريجو يغيب عن كتية ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ريال مدريد، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها البرازيلي رودريجو جوس، جناح الفريق الملكي، ضد غرناطة في منافسات الجولة 15 من الليجا. وأكد النادي الملكي، أن الفحوصات التي أجريت لرودريجو، أثبتت أنه يعاني من إصابة في وتر العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن، وقد يغيب لمدة 3 أسابيع. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

كانت هذه تفاصيل خبر رودريجو يغيب عن كتية ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.