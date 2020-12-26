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فاتي: أحلم بتحقيق البطولات مع برشلونة

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أنسو فاتي، لاعب برشلونة، إنه يحلم بتحقيق العديد من البطولات مع فريقه الكتالوني خلال هذا الموسم محققا وبطولة والسوبر الإسباني.

أضاف فاتي خلال تصريحات أبرزها موقع آس، أنه يعمل حاليا على تحقيق المزيد من الإنجازات مع فريقه الكتالوني خاصة وأن فريقه في حالة تجديد للدماء بعد رحيل واعتزال العديد من النجوم.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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