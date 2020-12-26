شكرا لقرائتكم خبر عن فاتي: أحلم بتحقيق البطولات مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أنسو فاتي، لاعب برشلونة، إنه يحلم بتحقيق العديد من البطولات مع فريقه الكتالوني خلال هذا الموسم محققا الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني.
أضاف فاتي خلال تصريحات أبرزها موقع آس، أنه يعمل حاليا على تحقيق المزيد من الإنجازات مع فريقه الكتالوني خاصة وأن فريقه في حالة تجديد للدماء بعد رحيل واعتزال العديد من النجوم.
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