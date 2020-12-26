شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي مشيدا بحارس أتلتيكو: أوبلاك من أفضل حراس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، بحارس مرمى أتلتيكو مدريد، أوبلاك، وقال: إن هذا الحارس من أفضل وأقوى الحراس في العالم. وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ماركا، أن هذا الحارس دائما يزيد من إثارة وحماس اللقاءات التى تقام بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، فهو دائما يعمل بشكل متميز مع فريقه، الأمر الذي يجعله في نهاية الأمر حارسا مميزا. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي مشيدا بحارس أتلتيكو: أوبلاك من أفضل حراس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.