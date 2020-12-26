شكرا لقرائتكم خبر عن الأرسنال يحاول إنهاء لعنة الشياطين الحمر خلال مواجهة تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل مواجهة الديربي المرتقبة بين آرسنال وتشيلسي اليوم السبت في المرحلة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أكد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن تراجع الجانرز ليس مؤشرا لقوة المواجهة.

ويلتقي الفريقان على ملعب "الإمارات" في يوم فتح صناديق هدايا الكريسماس بوكسينج داي. ولم يحقق آرسنال أي انتصار محلي منذ فوزه على مانشستر يونايتد 1-0 في أول نوفمبر، الماضي.

وبات الفريق يتفوق فقط بفارق 4 نقاط أمام أقرب مراكز الهبوط في جدول الدوري الإنجليزي، بينما يحتل تشيلسي المركز الخامس ويتطلع إلى الصعود للمنافسة ضمن المراكز الأربعة الأولى. وقال لامبارد: "لا أنشغل بوضعهم الحالي، بل بكفاءة الأرسنال، إنه فريق يتمتع بجودة عالية