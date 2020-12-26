شكرا لقرائتكم خبر عن مسعود أوزيل يحدد مصير انتقاله لكتيبة توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مسعود أوزيل، لاعب الأرسنال، الحالي والمستبعد من قائمة الجانرز سواء المحلية أو الأوروبية بأوامر من أرتيتا، انضمامه لصفوف الغريم التقليدي لفريق الأرسنال، توتنهام.

وأكد اللاعب الألماني، عبر موقعه الرسمي، إنه لايريد ترك ناديه الحالي، متوقعا أنه أزمته ستنتهى قريبا نظرا لالتزامه الكبير سواء بالتدريبات أو تعليمات المدير الفني للجانرز.