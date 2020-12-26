شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب ينقلب على صلاح: إذا أراد الرحيل لايمكننا منعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إنه لايرى سببا واضحا لمغادرة محمد صلاح، «الريدز» خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الأحاديث والأنباء التي تناولت هذا الأمر بشدة.

وأضاف كلوب، في تصريحات أبرزها موقع «ديلي ميل» البريطاني، أن الحالة الوحيدة التي ستدفع محمد صلاح للرحيل عن ليفربول، هو حالة الطقس في إنجلترا، فإدارة الريدز تدفع أموالا جيدة، بالإضافة إلى أننا يشجعنا جماهير عظيمة.

وأكد: ألواننا حمراء، وهو أجمل لون على أي حال، لا يمكنك إجبار الناس على البقاء، لكن هذا كل شيء، الأمر كله يتعلق بالتوقيت، واللحظة المناسبة، وأشياء من هذا القبيل.

أضاف كلوب: نجري تغييرات ونجلب اللاعبين، وإذا أراد أحد اللاعبين الرحيل، فلا يمكننا كبحهم، أنا فقط لا أفهم لماذا يريدون الذهاب، لريال مدريد وبرشلونة، فأنا أتوقع بمفاوضات مع النجم المصري من العملاقين الإسبانين.