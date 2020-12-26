شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب ينقلب على صلاح: إذا أراد الرحيل لايمكننا منعه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إنه لايرى سببا واضحا لمغادرة محمد صلاح، «الريدز» خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الأحاديث والأنباء التي تناولت هذا الأمر بشدة.
وأضاف كلوب، في تصريحات أبرزها موقع «ديلي ميل» البريطاني، أن الحالة الوحيدة التي ستدفع محمد صلاح للرحيل عن ليفربول، هو حالة الطقس في إنجلترا، فإدارة الريدز تدفع أموالا جيدة، بالإضافة إلى أننا يشجعنا جماهير عظيمة.
وأكد: ألواننا حمراء، وهو أجمل لون على أي حال، لا يمكنك إجبار الناس على البقاء، لكن هذا كل شيء، الأمر كله يتعلق بالتوقيت، واللحظة المناسبة، وأشياء من هذا القبيل.
أضاف كلوب: نجري تغييرات ونجلب اللاعبين، وإذا أراد أحد اللاعبين الرحيل، فلا يمكننا كبحهم، أنا فقط لا أفهم لماذا يريدون الذهاب، لريال مدريد وبرشلونة، فأنا أتوقع بمفاوضات مع النجم المصري من العملاقين الإسبانين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
128,993
-
تعافي
108,474
-
وفيات
7,260
كانت هذه تفاصيل خبر يورجن كلوب ينقلب على صلاح: إذا أراد الرحيل لايمكننا منعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.