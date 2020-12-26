شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الإنتاج الحربى والمقاولون بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الإنتاج الحربي والمقاولون العرب اليوم بالدوري، والتي تقام في الخامسة مساء، بينما قررت اللجنة تعيين الحكم وليد عبد الرازق لمباراة مصر المقاصة والمصري في السابعة والنصف مساء اليوم السبت.

وأعلن مختار مختار، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، قائمة فريقه للمعسكر المغلق استعدادا لمواجهة اليوم السبت أمام المقاولون العرب باستاد السلام الدولى وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن لقاءات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعباً هم: أحمد يحيي ومحمد عصام الغندور في حراسة المرمى، على فتحي، محمد بازوكا، ابراهيم عبد الخالق، باسم مرسى، معاذ الحناوي، السيد الشبراوي، محمد الشبينى، محمد عبد المجيد، طارق أبو العز، محمد رمضان، علاء سلامة، أحمد عفيفي، محمود رجب ،عبد الرحمن شيكا، وهاب أهادزي، مصطفى الجمل، أمادو نياس ومحمد فييرا . ورفض الجهاز الفنى للإنتاج الحربى الاعلان عن قيمة العقوبة المادية التى وقعها على اللاعبين بعد الخسارة من البنك الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام، وتعهد اللاعبين بفتح صفحة جديدة بداية من مواجهة ذئاب الجبل.

وعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على دراسة مباريات المقاولون العرب سواء بالدوري أوبطولة الكونفدرالية للوقوف على نقاط القوة والضعف لذئاب الجبل.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى الاخير ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ورحل عن الانتاج الحربى سبعة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، وعامر عامر الذى انتقل لسيراميكا كليوباترا، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انضم للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع 11 صفقة بالميركاتو الصيفى هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين، بالإضافة لبدر موسى مهاجم رفح الفلسطيني لمدة ثلاثة سنوات وبجانب التونسى رفيق الكامرجى مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسي ولاعب فريق الترجي السابق بجانب استعارة محمد الشحات الشهير بـ"الحضرى" لمدة موسم من سيراميكا.