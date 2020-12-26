شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد لـ رمضان صبحى: فضل الأهلى عليك أهم من الفلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه شادى محمد، قائد فريق الأهلى السابق، رسالة إلى رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز عقب الرحيل عن القلعة الحمراء، مؤكدا أنه قام بتفضيل المال على الفريق الأحمر، وهذا الأمر غير جائز فى ظل عدم حصوله على بطولة دورى أبطال أفريقيا، وأن المسئولين داخل القلعة الحمراء ساعدوا اللاعب فى العودة مرة أخرى للعب عقب قرار العودة للفريق للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية مع المنتخب الأولمبى.

وأوضح شادى محمد، خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2، أنه لا يوجد تاريخ للاعب رمضان صبحى مع القلعة الحمراء بخلاف اللاعبين الآخرين مثل أحمد فحتى الذى انتقل إلى بيراميدز، ولكن يمتلك احترام الجمهور بسبب رصيده القوى لدى جمهور الأهلى.

وتمنى شادى محمد عودة العلاقة القوية بين جمهور الأهلى وحسام عاشور لاعب فريق الاتحاد السكندرى الذى رحل أيضا عن القلعة الحمراء بسبب التصريحات التى أدلى بها ضد مجلس إدارة النادى قائلا: "حسام عاشور لاعب لا يقوم بإثارة المشاكل خلال تواجده داخل الأهلى والأزمة الأخيرة بسبب عدم خبرته فى التعامل مع الإعلام".