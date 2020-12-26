شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: حسام حسن رفض ضم أحمد رفعت.. والزمالك لم يطلب استعادة سيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أن حسام وإبراهيم حسن لديهما إخلاص غير عادى فى التدريب بخلاف أنهما كاريزما غير عادية وداخل الملعب ساعتين عمل كما يقول الكتاب.

وقال مصيلحى، فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، إن الملعب الجديد للاتحاد السكندرى طفرة لكرة القدم بالنادى وسيخدم النادى بشكل جيد.

وأشار مصيلحى إلى أن ناديه حصل على توقيع أحمد رفعت قبل انتقاله إلى المصرى ولكن تم التراجع عن التعاقد معه بناء على وجهة نظر حسام حسن الذى رفض إتمام التعاقد معه، مشيرا إلى أنه تم تجديد إعارة رزاق سيسيه من الزمالك مقابل 200 ألف دولار.

وأضاف أنه لا يوجد بند لإعادة سيسيه إلى الزمالك خلال لموسم الجارى واللاعب مستمر معنا، كما أن الزمالك لم يطلب عودة اللاعب.

وقال مصيلحى: "التعاقد مع حسام عاشور لاعب الأهلى السابق بناء على طلب حسام حسن والمبلغ الذى يتقاضاه معنا لا يقارن بأى شكل بما كان يحصل عليه مع الأهلى، ولكنه كان يرغب فى التواجد معنا، ولكن لم يطلب ارتداء شارة زعيم الثغر".

وأضاف أن محمود الخطيب منحه الضوء للتعاقد مع لاعب مميز من صفوف الأهلى ونصحه وليد صلاح الدين بضم عمار حمدى، موضحا أن فوزى الحناوى لم يوقع على عقود انتقال لصفوف نادى سموحة.