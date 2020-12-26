شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 26 / 12 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 26 / 12 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة الإنتاج الحربى والمقاولون العرب على ستاد الاهلى والسلام ومباراة مصر المقاصة والمصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 .

موعد مباراة الإنتاج الحربى والمقاولون العرب

تقام مباراة الإنتاج الحربى والمقاولون العرب في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من البنك الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف من وادى دجلة في الجولة الثانية للمسابقة بعدما تأجلت مباراته في الجولة الثالثة لإنشغاله بمواجهة النجم الساحلى التونسى في الكونفدرالية والتي انتهت بالتعادل السلبى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات تعادل في واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعدما لعب مباراتين خسرهم وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

موعد مباراة مصر المقاصة والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة مصر المقاصة والمصرى البورسعيدى في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالاسكندرية في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز المصرى على أسوان بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد ثلاثة نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد خمسة نقاط بعد أن لعب ثلاثة مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.