شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الزمالك: وزير الرياضة ظلم نادينا.. وأين مخالفات الأهلي والأوليمبية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب المستشار سامر ابوً الخير عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإعلان تقرير مخالفات النادي الأهلي التي أثبتها تقرير لجنة التفتيش واعتبر ابوً الخير ان ما حدث ويحدث مع الزمالك ومجلس إدارته المنتخب ظلم بين في دولة كبيرة بحجم مصر هي دولة سيادة القانون

وقال أبوالخير إن الزمالك هو عشقي الأبدي اتولدت عضو فيه لأسرة زملكاوية غرست في حب هذا الكيان العظيم وواجبي وواجب كل زملكاوي مخلص أن يقف مع النادي ويتصدى لمحاولات هدمه وأن لا يشارك في أي عمل لخدمة لمصلحة شخصية أو منصب زائل

وتابع: «طالبنا ونطالب بالشفافية والحيادية من سيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي أين نتائج لجان التفتيش على اللجنة الأوليمبية والنادي الأهلي وباقي الأندية».

وأكد أن ما تم مع الزمالك هو ظلم بين طالما أعلنت اللجنة قرارها عنه فقط وتم اتخاذ إجراءات ضد مجلسه المنتخب فورا في توقيت يشوبه الكثير والكثير.

وحذر من الزمالك له أعضاء وجماهير غفيرة ومصر دولة قانون تسعى بقيادة الرئيس السيسي لمحاربة الفساد فأين نحن في الرياضة من هذا النهج الرئاسى وما نسعى إليه من الارتقاء بالرياضة المصرية لذلك طالب بالعدالة في ظل دولة القانون.