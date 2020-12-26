شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يكشف حقيقة تمرد فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي طارق يحيي مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، استيائه الشديد من الشائعات التي تطارد الفريق وفرجاني ساسي لاعب وسط.

وقال يحيي عبر برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، إن كل ما يثار عن رفض فرجاني ساسي استكمال التدريبات غير صحيح.

واكد أن اللاعب تعرض للإصابة بسبب الحمل البدني الكبير الذي قام به باتشيكو المدير الفني في التدريبات اليوم.