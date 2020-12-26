شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب امتناع مصطفى محمد عن التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك، عن سبب غياب مصطفى محمد مهاجم الفريق عن التدريبات خلال الأيام الماضية. وقال يونس في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: «مصطفى محمد لم يشارك في التدريبات خلال الأيام الماضية بسبب إصابة عضلة الظهر». الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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