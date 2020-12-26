شكرا لقرائتكم خبر عن رد صادم من الزمالك علي مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك، إن توقيت احتراف مصطفي محمد مهاجم الفريق غير مناسب والمقابل المالي ضعيف، وجاء رد الزمالك على اللاعب بضعف المقابل المادي بمثابة الصدمة للاعب وللجنة الكرة التي تطمح في تحقيق أكبر استفادة ممكنه من بيعه.
وأضاف يونس في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» عبر قناة الزمالك، مصطفي محمد زملكاوي ولديه حلم الاحتراف بأوروبا وإدارة النادي تسعي للحفاظ على اللاعب.
وتابع: «رحيل مصطفي محمد مرفوض حاليا وتم تأجيله لنهاية الموسم ومن حق اللاعب المطالبة بمستحقاته مشيرا إلى أن طارق حشيش المستشار المالي بنادي الزمالك وعد بصرف مستحقات اللاعب خلال أسبوع».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
128,993
-
تعافي
108,474
-
وفيات
7,260
كانت هذه تفاصيل خبر رد صادم من الزمالك علي مصطفى محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.