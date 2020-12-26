شكرا لقرائتكم خبر عن رد صادم من الزمالك علي مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك، إن توقيت احتراف مصطفي محمد مهاجم الفريق غير مناسب والمقابل المالي ضعيف، وجاء رد الزمالك على اللاعب بضعف المقابل المادي بمثابة الصدمة للاعب وللجنة الكرة التي تطمح في تحقيق أكبر استفادة ممكنه من بيعه.

وأضاف يونس في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» عبر قناة الزمالك، مصطفي محمد زملكاوي ولديه حلم الاحتراف بأوروبا وإدارة النادي تسعي للحفاظ على اللاعب.

وتابع: «رحيل مصطفي محمد مرفوض حاليا وتم تأجيله لنهاية الموسم ومن حق اللاعب المطالبة بمستحقاته مشيرا إلى أن طارق حشيش المستشار المالي بنادي الزمالك وعد بصرف مستحقات اللاعب خلال أسبوع».