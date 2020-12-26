منتخب الكرة النسائية يختتم تدريباته استعدادا للبنان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم منتخب مصر لكرة القدم النسائية دون الـ20 عاما تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب لبنان في اللقاء الودي الثاني المقرر إقامته السبت على استاد بتروسبورت في الثانية ظهرا في ختام المعسكر المغلق لحفيدات الفراعنة استعدادا لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم . وقام أحمد رمضان المدير الفني باستدعاء 5 لاعبات للانضمام للمعسكر هن فريدة أمير وملك مراد وندى الغريب ونور نيازي وفرح هشام وشاركن في المران استعدادا للقاء لتعويض غياب 5 لاعبات للإصابة بفيروس كورونا حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتم عزلهن حفاظا على سلامة باقي اللاعبات . وكان منتخبنا الوطني قد حقق الفوز في المباراة الأولى بثلاثية مقابل هدف ويسعى الجهاز أحمد رمضان المدير الفني لتقدم مباراة قوية وتحقيق الفوز في مباراة الغد حيث قام الجهاز الفني بعلاج الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية خلال التدريبات وركز على النواحي الهجومية وإنهاء الهجمات بشكل سليم وترجمتها لأهداف . كما أدى منتخب لبنان مرانه الاخير استعدادا للقاء تحت قيادة هاغوب بمرجيان. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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