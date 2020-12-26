11 زرقاء.. 5 صفراء.. الكلاسيكو 25 لمن؟

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جدة - خالد شويل - تشهد مباريات الهلال والاتحاد دائماً الإثارة والندية وغزارة الأهداف بين الفريقين، اليوم السبت ضمن الجولة العاشرة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاذ الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض تتجدد الندية بين العملاقين في كلاسيكو سعودي سيكون ذا متابعة وشغف كبير من محبي كرة القدم السعودية بكافة ميولهم. يتفوق الهلال على الاتحاد في عدد الانتصارات، إذ تواجها 24 مباراة انتصر الأزرق في11، والأصفر في 5 مباريات، وتعادلا 8 مرات، ضمن دوري المحترفين الذي انطلق موسم 2008 ـ 2009.



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