شكرا لقرائتكم خبر عن تميز «حجازي» و«غروهي» يصعب مهمة «الأسد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سيحاول هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز إرضاء جماهير الزعيم في استعادة مستواه وتسجيله للأهداف الحاسمة خلال مباراة اليوم التي ستجمع فريقي الهلال والاتحاد ضمن الجولة العاشرة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستقام على ستاد الملك فهد بالعاصمة (الرياض). غوميز سيواجه قوة دفاعية مختلفة عن السابق بوجود اللاعب «حجازي» الذي منذ قدومه نظم دفاع العميد بشكل مختلف عن الموسم الماضي وسيكون البرزايلي الحارس غروهي الذي يعيش نشوة تصاعد مستوياته الكبيرة في تحدِّ قوي أما هيبة الأسد الفرنسي غوميز الذي سيحاول مجدداً زيارة شباك العميد للمرة الثالثة خلال هذا اللقاء.



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