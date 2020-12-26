شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الـ«10» زرقاء اللون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تبتسم دوماً الجولة العاشرة من مسابقة الدوري لصالح الكتيبة الهلالية خلال مباريات الكلاسيكو أمام الاتحاد، إذ يلتقي الفريقان اليوم السبت ضمن الجولة ذاتها على ملعب «الدرة» بالعاصمة الرياض، بعد أن تقابلا في مباراتين سابقتين انتهت الأولى -التي أقيمت في التاسع من ديسمبر 2013- لمصلحة الزعيم 2ـ1، أما المباراة الثانية فكانت في الأول من ديسمبر 2014، وانتهت بالتعادل السلبي.



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