شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاسيكو «وجبة دسمة» للإعلام الروماني والبرازيلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يصطدم مدربا فريقي الهلال والاتحاد مساء اليوم (السبت) خلال المواجهة التي ستجمع الزعيم والعميد ضمن الجولة العاشرة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستقام على ستاد الملك فهد بالعاصمة (الرياض). إذ يعتبر الروماني لوشسيكو رازفان مدرب الأزرق (الحارس السابق) الذي حقق الثلاثية التاريخية مع الهلال من المدربين المميزين الذي يجيدون قراءة المباريات بالصورة التي تليق به وبعشاق الهلال، أما المدير الفني لفريق الاتحاد فابيو كاريلي (المدافع البرازيلي السابق) سيحاول أن يثبت نفسه أمام الهلال ويحقق الانتصار على الزعيم الذي غاب 4 أعوام ومنح الجار «الأهلي» فرصة التساوي بالنقاط في حال تجاوزه فريق «الرائد». قمة جديدة مرتقبة ستكون وجبة دسمة لكافة وسائل الإعلام الروماني والبرازيلي للإشادة بمن يحقق الفوز على الآخر، فلمن ستكون الغلبة للأزرق أو للأصفر؟



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