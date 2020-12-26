شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: عايزين رئيس اتحاد كرة بشكل فنى مش "بيزنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، إن محمد مصيلحي رئيس النادي يعشق زعيم الثغر، موضحا أنه لا يحب العمل فى مكان لا يستريح له، وجمهور الاتحاد يستحق أن يكون له رئيس نادى بحجم مصيلحى.

وأوضح، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "أثق في لاعبي فريقي قبل مباراة الأهلي، وأهمية المباراة واحدة، ولكن المفاجأة أننى أحضرت اللاعبين وأخبرتهم بأن المباراة ستكون مع الأهلي لأنها كانت مفاجأة، ونحتاج رئيس اتحاد الكرة يدير الاتحاد بشكل فنى وليس بشكل بيزنس".

وأضاف حسام حسن: "لو عايزين تشوفوا قوة الاتحاد السكندري بعد سنة أو سنتين في نتايجه وأدائه هيختلف كتير ومستواه هيعلى، والعملية مختلفة في نادي الاتحاد عما كنا عليه في ولايتنا الولى ومكنش فيه نظام ولا ملعب وكنا كل يوم نتمرن في حتة ونتحايل على مسئولى استاد الإسكندرية للتدرب فيه وشوفنا أيام صعبة، ولكن حاليا الوضع تغير".