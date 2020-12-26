شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة البنك الأهلى ويستعد لمواجهة تماسيح النيل بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة البنك الأهلى التى أقيمت مساء الجمعة على استاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يبدأ الدراويش الاستعداد لمواجهة أسوان والمقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد السكة الجديد بالجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

وكشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادى الإسماعيلي، حقيقة عودة الفرنسي سيباستيان ديسابر، لقيادة الدراويش خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل ريكاردو بسبب سلسلة النتائج السلبية، واعتذار طلعت يوسف خلال الساعات الماضية. وقال وحيد :"إن ديسابر يتولى تدريب فريق يلعب في الدرجة الثانية الفرنسى ونقدر أنه مطلب جماهيرى ولكن من الصعب التفكير في عودته لأنه سعيد مع الفريق الذى يقوده".

وتابع المتحدث الرسمي للإسماعيلى أن رحيل ريكاردو عن تدريب الإسماعيلي نظرا لسوء النتائج ومنع تكرار نتائج الموسم الماضي الكارثية، لافتا إلى أن المدرب حصل على جميع مستحقاته المالية مؤكدا أن الأعين تتجه الآن إلى مدرب يعرف إمكانيات الدورى المصرى.

وتقدم طلعت يوسف باعتذار عن القيادة الفنية للفريق الأول للنادي الإسماعيلي لظروف عائلية، وتواجد طلعت مساء الخميس بالإسماعيلية لبدء مهمته مع الفريق بشكل رسمي لكنه اعتذر قبل التدريب.

وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردوالذى قاد الدراويش فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.