شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه آدم، حيث نشر الأباتشي صورا تجمعه بطفله وزوجته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وظهرت عليهم أجواء الفرحة والسعادة.

ومن ناحية أخرى، تعقد لجنة الكرة بالزمالك اجتماعا خلال الساعات المقبلة مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمعرفة حاجة الفريق للاعبين جدد في يناير المقبل، والتدعيمات التي يطلبها باتشيكو لمواصلة المنافسة علي البطولات في الموسم الحالى.

وتبقى في قائمة الزمالك مكان واحد فقط، بعد قيد 29 لاعبا، بخلاف الـ 5 لاعبين الذين سيتم إضافتهم للقائمة وفقا للوائح القيد الجديدة، ولن تتضمن الصفقات المقبلة للزمالك أي لاعب أجنبي نظرا لاكتمال صفوف الفريق بالعدد المسموح به من اللاعبين الأجانب في ظل امتلاكه لكل من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وحميد أحداد من المغرب، وفرجاني ساسي من تونس والإيفواري رزاق سيسيه المعار إلى الاتحاد السكندرى.

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تلقى مصطفى محمد مهجم الفريق عرضا خياليا من أحد الأندية المصرية بالانضمام لصفوفه نهاية الموسم الجارى مقابل 100 مليون جنيه للاعب بدون تحمل اللاعب للضرائب بخلاف امتيازات أخرى في العقد.

وقال المصدر إن مصطفى محمد تلقى عرضا من أحد الأندية المصرية مقابل 100 مليون جنيه لمدة موسمين، علي ان يرحل اللاعب عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للاحتراف الخارجي ويعود للنادي المصري في نهاية الموسم، وأضاف المصدر أن سر تمسك مصطفى محمد بالاحتراف في يناير في فرنسا ما هى إلا خطوة "ترانزيت" للعودة إلى النادى المصرى.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الاثنين المقبل المقبل الموافق 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدورى العام، وكان الفريق الأبيض قد بدأ مشواره فى مسابقة الدورى بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل فى الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.



