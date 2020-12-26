شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن حملة التنمر ضد منتخب الكرة النسائية: وصلنا للمرحلة دي! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامي أحمد شوبير حملة التنمر التي طالت منتخب الكرة النسائية بعد مباراته ضد منتخب لبنان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "كم من قلة الأدب والسخافة لا تتخيلها، وإيه الظرف وخفة الدم بتاعك ده، وده اسمه التنمر الرسمي، حد قالك إن دمك خفيف للدرجادي وظريف أوي كدة".

وقال شوبير، في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "وصلنا للمرحلة دي؟.. والمجلس القومي للمرأة طلع بيان بخصوص حالة التنمر، ولكن يطلع مساندة من نادي روما للبنات دول إيه ده ليه فيه إيه؟ ليه كدة؟ ده احنا ولاد الأصول.. هي الدنيا ماشية بضهرها ولا ماشية إزاي.. وكل واحد حاسس إنه دمه خفيف ماشي يرميلنا نكتة ولا إيه؟".

تابع شوبير: "فيه إيه يا جماعة.. كل واحد مستخف دمه.. والتنمر تصل عقوبته إلى الحبس وكل واحد دمه خفيف يخلي باله.. كنت هسأل ظروف الإقامة كانت عاملة إزاي.. وكورونا موجودة في كل حتة.. وفيه إصابات بكورونا في كل حتة.. ولكن هذا التكطاول امر غير مقبول وغير مطلوب".