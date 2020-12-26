شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأهلي يسافر جنوب أفريقيا الأسبوع المقبل لحسم صفقة سيرينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر أن هناك ممثلا عن النادي الأهلي سيسافر إلى جنوب أفريقيا الأسبوع المقبل، من أجل حسم صفقة التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو جناح صن داونز، والمرشح بقوة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الانتقالات الشتوية القادمة.

ويرغب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، في التعاقد مع سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية وقبل خوض منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك السوبر الأفريقي والمحلى.

وأوضح المصدر أن الأهلي سيحسم صفقة سيرينو نظير دفع 3 ملايين دولار مع منح اللاعب ضعف المقابل المادي الذي يحصل عليه مع صن داونز، بخلاف رغبة اللاعب في الانتقال لنادي القرن الأفريقي والمشاركة في كأس العالم للأندية ومن ثم التدرب مجدداً تحت قيادة موسيماني مدربه السابق بصن داونز.

وشدد المصدر على أن سيرينو لن يشارك مع صن داونز في البطولة الأفريقية، حتى لا يضعف فرص انتقاله للأهلي، لأن مشاركته مع فريقه بالنسخة الحالية من دوري الأبطال يعني إفساد انتقاله للأهلي، لأن لوائح الكاف تمنع اللاعب من المشاركة مع ناديين بنسخة واحدة في البطولات القارية.

وكشف أن عقد سيرينو سيكون لمدة 3 سنوات ويبدأ من 2021 ويستمر حتى 2023، وفقا للاتفاق الذي تم بين إدارة الناديين، مضيفا أن إدارة الأهلي وفرت محل الإقامة الخاص بسيرينو أسرته بالقاهرة، تمهيدا للنزول به بعد قدومه للقاهرة.

وأضاف أن هناك حالة من الاستياء لدى مسئولي صن داونز من الطريقة التي تعامل بها سيرينو بعدما انقطع عن تدريبات الفريق الجنوب افريقي ويرفض المشاركة في المباريات، كوسيلة ضغط للموافقة على انتقاله إلى الأهلي.