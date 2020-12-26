شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب السيدات يعلق على واقعة التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد رمضان، المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات تحت 20 عاما، على واقعة التنمر الذي تعرضن لها لاعباته قائلا:" الفتيات تعليمهن جيد وثقافتهن عالية ويؤدين بشكل مشرف رغم تدربهن معي لمدة 50 يوما فقط، لكنهن يريدن عمل شيء من أجل مصر".

وأضاف رمضان، في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق: "هؤلاء الذين تنمروا كان يتوجب عليهم التفكير مرة واثنين وثلاثة قبل قول أي شيء عن هؤلاء البنات اللاتي يطمحن لتغيير شكل الكرة النسائية في مصر".

وتابع: "فتيات مصر فزن على لبنان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ودية استعدادا للتصفيات الأفريقية، ومنتخب لبنان تم تجميعه منذ عامين وفاز ببطولة غرب آسيا وانتصر في مباريات كثيرة ولم يخسر أي مواجهة قبل ملاقاة مصر، بينما نحن تم تجميعنا منذ 45 يوما فقط".

وأكمل: "هدفنا وضع مصر على الخريطة الدولية مجددا في كرة القدم النسائية، وتواجه مصر منتخب لبنان في مباراة ودية ثانية السبت بالثانية ظهرا".