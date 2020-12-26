شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاوض مونبيليه الفرنسى لتحديد سعر بيع "دوللى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة الحمراء استطلعت رأي نادي مونبيليه الفرنسي لمعرفة شروطه المالية للموافقة على بيع لاعبه الجنوب أفريقي كيجان دوللي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، باعتباره من اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الفريق الأحمر.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي ترغب في معرفة مطالب مونبيليه المالية للتفريط في خدمات دوللي، قبل التفاوض على شراء اللاعب الذى يعد في القائمة المبدئية للاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي.

ويضع بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، دوللي بديلا للجناح الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب سن داونز للتعاقد معه حال فشل المفاوضات الدائرة بين الأهلي والنادي الجنوب إفريقي للتعاقد مع نجمه الأجوروجوياني باعتباره الخيار الأول بالنسبة لموسيماني.

ويرغب الأهلي في تدعيم صفوفه بلاعب جيد في الخط الأمامي ويضع في حساباته أكثر من لاعب سواء سيرينو أو دوللي أو لابا كودجو لاعب العين الإماراتي أو جاكسون موليكا لاعب ستاندرلييج البلجيكي أو والتر بواليا لاعب الجونة.

ويبدأ فريق الأهلى اليوم، السبت، الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل فى الدورى بعدما تم استبدال مباراة الزمالك بمواجهة الاتحاد، حيث تم تأجيل القمة لدواعٍ أمنية، ووصلت بعثة الأهلى صباح أمس الخميس للقاهرة قادمة من النيجر بعد خوض مباراة سونيديب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي وانتهت بفوز مهم للمارد الأحمر بهدف نظيف سجله آليو ديانج ليعود للقاهرة بفوز ثمين على بطل النيجر ما يُسهّل مهمة الأهلى فى لقاء العودة بالقاهرة والمُحدد له يوم 5 يناير المقبل بشكل مبدئى، ليبدأ المارد الأحمر أولى خطوات حصد النجمة الأفريقية العاشرة بعدما توّج بالنسخة الأخيرة من البطولة يوم 27 نوفمبر الماضى بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف ليحصد اللقب الأفريقى التاسع فى تاريخه كأكبر نادً حصد البطولة الإفريقية في القارة السمراء.

وتحدث كيفن جونسون، المدرب العام للأهلى عن فوز الفريق على بطل النيجر، قائلاً: حققنا المطلوب مننا فى هذه المباراة رغم الظروف الصعبة التى عانى منها الأهلى فى هذه الرحلة القاسية.

وتابع جونسون الذى يقود الأهلى فنياً حالياً بسبب إصابة موسيمانى المدير الفنى بفيروس كورونا: واجهنا غيابات كثيرة للإصابة أو بسبب كورونا أو الملعب السيئ للغاية بخلاف غموض المنافس وغياب موسيمانى، ومع هذا نجحنا فى تحقيق فوز ثمين خارج الديار وهذا هو الأهم.