شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام: لم يكن هناك حكم فار بمباراة المحلة.. وكورونا سبب تراجع أداء الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، أنه يتحمل جزءا من هدف فوز غزل المحلة على فريقه في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري، موضحا: "سرحت للحظة في كرة هدف غزل المحلة ولكن الكرة لم تتجاوز بكامل محيطها خط المرمى".

وفجر بسام مفاجأة خلال تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، قائلا: "إنه لم يكن هناك حكم فيديو (فار) في مباراة غزل المحلة، ولم نعلم بذلك إلا بعد المباراة"، متابعا أن خط المرمى أقل سمكا من خط المرمى الواصل بين القائم وحتى الراية فى نهاية عرض الملعب.

وعن أسباب تراجع أداء طلائع الجيش قال إنه مع بداية الدوري حدثت ظروف خارجة، منها إصابة عدد من اللاعبين بكورونا وأنا منهم و6 لاعبين إلى الآن عينتهم إيجابية بفيروس كورونا، مضيفا: "وأنا الوحيد الذي تعافيت بينهم، وأعتقد أن هذا تسبب في تراجع الأداء ولكن نحاول تقديم كل ما لدينا بخلاف عدم التوفيق الذي يحالفنا ولكن نتمنى تقديم مستويات أفضل بعد عودة المصابين بكورونا".

وأضاف بسام أنه لا توجد أية مفاوضات مع أية أندية في الوقت الحالي، والوضع الحالي لا يسمح لى بالرحيل عن النادي، وأسعي للمساهمة في مساعدة الفريق للوقوف على رجيله من جديد وتحسن النتائج.