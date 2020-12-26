رسالة مفاجئة من كلوب إلى صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقفه حول مستقبل نجم الفريق محمد صلاح بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا خلال حواره مع صحيفة "آس".

صلاح خلال حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية، ألمح أن الباب متاحًا لقطبي أسبانيا ريال مدريد أو برشلونة من أجل التعاقد معه على الرغم من ارتباطه بعقد مع "الريدز" حتى 2023.

وعن هذا قال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن السبب الوحيد رحيل صلاح هو المناخ في النادي، مشددًا :"لا يمكن إجبار أي لاعب على البقاء ضد إرادته".

وأضاف :"ما السبب الآخر الذي يمكن للاعب الرحيل؟ ليفربول أحد أكبر أندية العالم، النادي يدفع أموالاً جيدة، ربما لا ندفع أكثر مثل أندية العالم لكننا ندفع جيدًا، لدينا ملعبًا مثيرًا مع مشجعين بارزين".

وتابع :"لدينا قاعدة جماهيرية في جميع أنحاء العالم".

وواصل كلوب حديثه :"لا يمكنك إجبار اللاعبين على البقاء، إذا أراد أحد من اللاعبين الرحيل فربما لا نعيقه، كل ما في الأمر أنني أريد أفهم لماذا يريد اللاعب الرحيل؟".

وعن ترحيب صلاح بالانتقال لريال مدريد أو برشلونة، أجاب كلوب :"كل ما في الأمر أن هذه الأندية قد تكون مهتمة وهو لم يستبعد ذلك، إذا سألت أي لاعب في العالم لا يلعب لريال مدريد أو برشلونة إذا كان بإمكانه اللعب هناك يومًا ما بإمكانه أن يتخيل ذلك".

وأنهى :"الشيء الوحيد الذي قاله هو أننا سنرى الأمر وهو في يد النادي، هذا صحيح بنسبة 100% ويتعلق بإجراء محادثات حول مستقبله، صلاح لاعب مهم للغاية بالنسبة لي وهذا واضح".

وكان صلاح انتقل إلى صفوف ليفربول قادمًا من فريق العاصمة الإيطالية روما في صيف 2017، ليكلف النجم المصري خزائن النادي الإنجليزي (48 مليون يورو).

صلاح منذ انتقاله أصبح القطعة الأساسية في تشكيل يورجن كلوب حيث يتصدر حاليًا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا بعد مشاركته في 13 مباراة من بريميرليج.

صاحب الـ28 عامًا سبق له وأن حصل على جائزة الحذاء الذهبي بالبرميرليج لمدة موسمين متتاليين وتحديدًا (2017 - 2018) برصيد 32 هدفًا، و(2018 - 2019) برصيد 22 هدفًا.

أما على صعيد الألقاب الجماعية، فتوّج صلاح بأربعة ألقاب بداية بدوري أبطال أوروبا ثم السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية نسخة 2019، كما أحرز "مو" لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي بعد غياب دام 30 عامًا.