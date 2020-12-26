خطة من كلوب تحسبًا لرحيل صلاح عن ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، يمتلك أربعة خيارات تحسبًا لرحيل نجم الفريق محمد صلاح خلال بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان صلاح أثار العديد من الغموض حول مستقبله مع ليفربول على الرغم من ارتباطه بعقد مع "الريدز" يمتد حتى 2023، حيث صرح "مو" لصحيفة "آس" الإسبانية أنه منفتح للانتقال لقطبي أسبانيا ريال مدريد أو برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "إكسبريس"، فإن كلوب أمامه أربعة لاعبين لتحديد بديل صلاح والذي يُعد أهم لاعبي ليفربول وبريميرليج خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وكشفت الصحيفة، أن الأسماء هم :(جادون سانشو بوروسيا دورتموند - جاك جريليش من أستون فيلا - عثمان ديمبيلي وفيليب كوتينيو من برشلونة).

وسبق وأن ارتبط سانشو بالعودة إلى بريميرليج في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة إلا أن طلبات إدارة ناديه بوروسيا دورتموند أوقفت صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد وهو نفس وضع قائد أستون فيلا جاك جريليش بعدما طلبت إدارة ناديه أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني مقابل السماح برحيله.

في المقابل، من المحتمل أن يفتح نادي برشلونة باب الرحيل للثنائي عثمان ديمبيلي وفيليب كوتينيو في ظل الأزمة المادية التي يعاني بسببها النادي الكتالوني عقب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

جدير بالذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، ليحقق جائزة أفضل لاعب في إنجلترا بموسمه الأول إلى جانب الحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي موسمين متتاليين (2017 - 2018) برصيد 32 هدفًا، (2018 - 2019) برصيد 22 هدفًا.