"10 ملايين دولار".. الزمالك يحدد شروطه لبيع مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن مصطفى محمد تلقى عروضًا من جانب فرنسا والبرتغال وتركيا للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في ساعة مبكرة من اليوم السبت :"مصطفى محمد تلقى عرضًا بـ3.5 مليون دولار وهذا مبلغ نراه قليل".

وتابع :"في الوقت الحالي نريد الحصول على خمسة ملايين دولار لكي نوافق على رحيل مصطفى محمد، لكن نريد تحقيق أقصى استفادة مالية من اللاعب لذا نريد بيعه بعد الأولمبياد".

وأوضح :"بعد الأولمبياد المقبل سنطلب 10 ملايين دولار لبيع اللاعب، الزمالك يحتاج في الوقت الحالي إلى كل دولار".

وكان أيمن يونس رئيس لجان الكرة بنادي الزمالك كشف في تصريحات عبر شاشة النادي الرسمية، أن النادي غير مرحب ببيع مصطفى محمد في التوقيت الحالي بسبب حاجة الفريق إليه إلى جانب المقابل المادي. (طالع التفاصيل)

وشهد مران أمس الجمعة غياب مصطفى محمد عن التدريبات دون الحصول على إذن من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو. (طالع التفاصيل)

ويعتبر مصطفى محمد أحد أهم أوراق الزمالك الهجومية في الموسم المنقضي الأمر الذي جعله يتلقى عدة عروض رسمية لعل من أبرزهم من فنربخشة وجالاتا سراي التركيين.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد شارك مع الزمالك في الموسم الحالي (2020 - 2021) في مباراتين أمام المقاولون العرب وبيراميدز، ونجح المهاجم الشاب في التسجيل مرتين.