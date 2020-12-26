نشرة الجمعة.. مستجدات حالة موسيماني.. والزمالك يحسم مستقبل مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020. الأهلي يكشف لمصراوي مستجدات حالة موسيماني والثلاثي المصاب بكورونا بالفيديو.. الجونة يتجاوز أسوان ويقتنص صدارة الدوري الزمالك ينهي ملف تجديد أوباما.. ويكشف مصير ساسي رغم عدم إقالته رسميا.. مبابي يودع مدرب باريس سان جيرمان مانشستر سيتي يعلن إصابة لاعبَيه بفيروس كورونا روما يدعم منتخب مصر للكرة النسائية ضد حملة التنمر بالصور.. فرجاني ساسي ينشر صوره في مران الزمالك: عمل شاق الزمالك يحسم مستقبل مصطفى محمد الإسماعيلي يواصل السقوط بالتعادل أمام البنك الأهلي الأهلي يضرب موعدا مع الاتحاد في نهائي دوري المرتبط للسلة

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