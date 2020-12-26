روما يدعم منتخب مصر للكرة النسائية ضد حملة التنمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: استنكر الحساب العربي لنادي روما الإيطالي، التنمر الذي تعرض له منتخب مصر للسيدات عقب مباراته أمام نظيره اللبناني. ونشر الحساب العربي لنادي روما، صورة لمنتخب مصر للسيدت، مُذيلًا إياه بتعليق:"ضد التنمر وجميع أشكال التمييز". واختتم نادي روما تغريدته بتعليق:"الجميع في نادي روما يدعم منتخب مصر للسيدات ضد حملة التنمر التي تعرض لها بعد المباراة الودية أمام منتخب لبنان.

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