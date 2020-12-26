بالصور.. فرجاني ساسي ينشر صوره في مران الزمالك: عمل شاق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر المحترف التونسي في صفوف نادي الزمالك، فرجاني ساسي، صوراً له خلال أدائه تدريبات فريقه اليوم الجمعة؛ استعداداً لمباراتهم أمام سموحة.

وذيّل فرجاني ساسي، الصور التي نشرها عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم، بتعليق:"عمل شاق".

وكانت شائعات قد طالت فرجاني ساسي أنه خرج من مران فريقه اليوم؛ بسبب أزمة مستحقات له ولكن نفى النادي الأمر بالإشارة إلى أن طبيب الفريق فضَل إراحته عقب إصابته بشد بسيط خلال المران.