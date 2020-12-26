الزمالك يحسم مستقبل مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك، على مستقبل مهاجم الفريق مصطفى محمد بعد العرض الفرنسي الذي تلقاه اللاعب في الفترة الأخيرة.

يونس قال في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"مصطفى محمد عدم ظهوره في التدريبات بسبب إصابة تعرض لها في الظهر".

وعن رحيل هداف الزمالك الحالي، رد :"من حق اللاعب أن يحلم ليكون مثل محمد صلاح أو محمود حسن "تريزيجيه" لكن نختلف معه بسبب توقيت الرحيل والمقابل المادي".

وتابع :"جلست مع اللاعب بصحبة وكيله وأخبرته أن توقيت رحيله والمقابل المادي أيضًا ليس مناسبًا، صحيح أن اللاعب تلقى وعودًا من مرتضى منصور للرحيل لكن لا يجوز رحيله في الفترة المقبلة".

وأكمل :"احتراف مصطفى محمد سيكون مع بداية الموسم الجديد، وقتها سعره سيكون أكثر من ذلك، الباب لم يغلق أمام مصطفى محمد حول رحيله لكن المقابل المادي ضعيف والتوقيت أيضًا وهذا رأي الإدارة أيضًا".

وعن قيام مصطفى محمد بمحاولة للانتقال لنادٍ خارجي من أجل الانتقال لفريق مصري بعد ذلك، شدد أيمن يونس :"اللاعب زملكاوي ومش خاين".

وكانت قناة نادي الزمالك كشفت مطلع الأسبوع أن مصطفى محمد تلقى عرضًا من جانب أحد أندية الدوري الفرنسي إلا أن الإدارة البيضاء ترفض رحيل اللاعب في الفترة المقبلة نظرًا للمنافسة على عدة ألقاب يأتي من أبرزها الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وخاض مصطفى محمد البالغ من العمر 23 عامًا عدة تجارب على سبيل الإعارة سواء مع طنطا والداخلية وطلائع الجيش قبل أن يعود مجددًا للزمالك مطلع الموسم الماضي محققًا بعد ذلك ثلاثة ألقاب بداية من كأس مصر ثم السوبر الأفريقي والسوبر المصري.

وسبق وأن تلقى مصطفى محمد عروضًا من الدوري التركي وبالتحديد فريقي فنربخشة وجالاتا سراي قبل أن يقرر مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق رفض هذه العروض بسبب المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة السابقة.