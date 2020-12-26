أيمن يونس يوجه رسالة للمجلس السابق بالزمالك بشأن مستحقات ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك، أن التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض لم يحصل على مستحقاته منذ المجلس السابق.

وخرج يونس في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"فرجاني ساسي يحب مصر، واللاعب ظل فترة طويلة لم يحصل على مستحقاته قبل أن نتواجد في النادي".

وأضاف :"فرجاني من حقه أن يطالب بمستحقاته، اللاعب تلقى وعودًا بالحصول على مستحقاته خلال الأسبوع المقبل".

وعن اجتماع فرجاني ساسي مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، أوضح :"الوزير كان يريد تقديم الشكر لفرجاني ساسي بسبب تصرفه تجاه منتخب الشباب خلال تواجدهم في تونس".

وأشار :"فرجاني قام بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار لصالح المنتخب المصري للشباب وكان يرفض الحصول عليهم خلال جلوسه مع وزير الشباب والرياضة".

وتحدث أيمن يونس عن موقف الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود عبد الرحيم "جنش" ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد أبو الفتوح حول تجديد عقودهم، قائلاً :"شيكابالا يعني الزمالك، شيكا وجنش حالة خاصة في الزمالك".

وأنهى :"أوباما كان يعاني من قلة المقابل الذي كان يحصل عليه في السابق، أولاد الزمالك مهدور حقهم، نحن من نقوم بتجهيز العقود والشأن المالي يتعلق باللجنة المالية".

جدير بالذكر أن الإدارة البيضاء تسعى لتجديد عقود جميع اللاعبين بداية من فرجاني ساسي إلى جانب الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود عبد الرحيم "جنش" ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد أبو الفتوح.