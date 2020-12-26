اصابة قوية لمدافع الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

تعرض محمود شعبان مدافع فريق الاتحاد السكندري لاصابة عنيفة خلال مشاركته في مران فريقه أمس الجمعة استعداداً لمواجهة الاهلي مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز. المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز. واصيب مدافع الاتحاد بكسر في قدمه اليسري ليغادر المران علي أن يجري عملية جراحيه في قدمه مساء اليوم بإحدي مستشفيات القاهرة. وغاب محمود شعبان الظهير الايمن للفريق عن التشكيل الأساسي لزعيم لثغير منذ انطلاق الموسم الجاري.

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