أحمد فوزي: دفاع الأهلي كان شايل كتير عن شريف إكرامي

علق أحمد فوزي، نجم النادي الأهلي السابق ومدرب حراس نادي الشرقية للدخان حاليًا، على مستوى شريف إكرامي، حارس النادي الأهلي السابق وبيراميدز حاليًا.
وأكد أحمد فوزي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "شريف إكرامي حارس جيد
وتابع: "دفاع الأهلي كان شايل عن شريف إكرامي كتير ولكن في ظل طموحات لاعبي بيراميدز واعتمادهم على الخطط الهجومية فإن إكرامي سيعاني كثيرًا".
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