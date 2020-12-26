أحمد فوزي: مروان محسن مهاجم كبير ولكن "مينفعش يلعب لوحده"

علق أحمد فوزي، نجم النادي الأهلي السابق ومدرب حراس نادي الشرقية للدخان حاليًا، على مستوى مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم

بالقلعة الحمراء.

وأكد أحمد فوزي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع

ياسين على قناة "النهار": "مهاجم محسن مهاجم جيد وكبير ولكن هو مهاجم محطة ولكن مش مهاجم هداف".

وتابع: "مروان محسن مهاجم كبير ولكن مينفعش يلعب لوجده لازم مهاجم أخر يلعب بجانبه".