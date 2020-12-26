أحمد فوزي: مروان محسن مهاجم كبير ولكن "مينفعش يلعب لوحده"

علق أحمد فوزي، نجم النادي الأهلي السابق ومدرب حراس نادي الشرقية للدخان حاليًا، على مستوى مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدمبالقلعة الحمراء.
وأكد أحمد فوزي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع
وتابع: "مروان محسن مهاجم كبير ولكن مينفعش يلعب لوجده لازم مهاجم أخر يلعب بجانبه".
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