تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد حكام مباريات اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد على النحو التالي:

الانتاج الحربي والمقاولون: التالي: إبراهيم نور الدين أحمد حسام ورمضان هنداوي مساعدين وليد الصياد حكم رابع عمرو الشناوي حكم فيديو مصر المقاصة والمصري : مبروك نبيل مساعد حكم فيديو. وليد عبد الرازق حكم ساحة هاني عبد الفتاح وأحمد الكيال مساعدين محمد طه حكم رابع محمود ناصف حكم فيديو محمود وفا مساعد حكم فيديو

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